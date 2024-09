Xbox skasuje swoją aplikację. Już niedługo stracicie do niej dostęp

Już w listopadzie przestanie działać mobilna aplikacja Xbox Game Pass. Firma podjęła decyzję o zakończeniu wspierania tego oprogramowania, ale na szczęście nadal będą dostępne jej funkcjonalności. Zostaną przeniesione do innej apki.

To koniec aplikacji mobilnej Xbox Game Pass

Duże zmiany w świecie Microsoftu, konsol i gier. Firma ogłosiła, że w listopadzie tego roku zakończy wsparcie aplikacji mobilnej Xbox Game Pass. Do tej pory mobilna apka pozwalała nam zarządzać naszą subskrypcją z poziomu telefonu. Możliwe było też przeglądanie biblioteki i np. dodawanie gier do swojej listy ulubionych. Co dalej, skoro apka przestanie działać?

Na szczęście jej funkcjonalności wciąż będą dostępne. Microsoft zdecydował przenieść je do głównej aplikacji mobilnej Xbox, która będzie istnym centrum dowodzenia naszymi subskrypcjami i konsolą. Apka pozwoli na zdalne uruchamianie pobierania gier i nie tylko.

Jest to jak najbardziej zrozumiała decyzja. Nie ma sensu, aby w obecnych czasach gracze musieli mieć dwie osobne aplikacje do pełnego wykorzystywania potencjału konsol Xbox.

Źródło: purexbox.com