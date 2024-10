Xbox Game Pass z 3 nowościami. Wśród nich świetna bijatyka

Już dziś możecie pobrać nowe gry w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Do usługi trafiły właśnie 3 pozycje spośród tych zapowiedzianych na październik. I jest naprawdę ciekawie, bo coś dla siebie znajdą miłośnicy gier sportowych, bijatyk i wciągających gier fabularno-przygodowych. Zobaczcie, w co można zagrać.

Nowe gry w Xbox Game Pass. 3 gry dostępne

Nowy miesiąc, nowe gry. Mamy już październik, dlatego czas na aktualizację oferty gier w abonamencie Microsoftu. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, już dziś możecie pobrać nowe produkcje na dyski swoich konsol, pecetów, lub zagrać w nie w chmurze.

Oto nowości w Xbox Game Pass dostępne już od dziś:

MLB The Show 24

Open Roads

Sifu

Wszystkie gry są dostępne na PC, konsolach Xbox i w chmurze.

Zobacz też: Wii U, czyli ogromna wpadka Nintendo. To zadecydowało o porażce konsoli

Jeżeli chodzi o MLB The Show 25, to z pewnością tytuł nie znajdzie w Polsce wielu zwolenników – baseball nie jest u nas zbyt popularną dyscypliną sportu. Co innego, jeżeli mowa o Sifu. To ciekawa bijatyka, która ma na siebie niesamowicie interesujący pomysł. W grze nasza postać starzeje się o rok za każdym razem, gdy zginie. Jeżeli marzy wam się rozgrywka 80-letnim dziadkiem, to… musicie kilka razy dostać po tyłku.

Warto też zwrócić uwagę na Open Roads. To przygodowa gra fabularna, w której nie sama rozgrywka, a poznawanie historii odgrywa pierwsze skrzypce. Celem gracza jest odkrycie prawdy o zmarłej babci. Finał może was nieźle zaskoczyć.

Źródło: purexbox.com