Mamy nowy miesiąc, a to oznacza, że do abonamentu Xbox Game Pass trafi zestaw nowych gier. Już teraz wiemy o przynajmniej kilku pozycjach, które zasilą bibliotekę usługi. Niestety, wraz z pojawieniem się nowości z abonamentu zniknie kilka gier. Oto wszystkie potwierdzone pozycje, które w tym miesiącu dołączą do usługi, a także te, które zostaną z niej wycofane.