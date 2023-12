33 gry za darmo do sprawdzenia na Xbox. Mikołajki od Microsoftu

Microsoft zrobił mikołajkowy prezent swojej społeczności, udostępniając ponad trzydzieści wersji demonstracyjnych gier, z których większość można już pobierać za darmo. Kolejne tytuły będą aktywowane do końca roku, bo właśnie do Sylwestra możemy korzystać z darmowego grania.

Grając w dema i dzieląc się swoją opinią o danym tytule pomożemy również deweloperom. Prezentowane gry są bowiem na etapie produkcji i wciąż są rozwijane. Nasze uwagi będą zatem jak złoto dla twórców. Swoje opinie możemy publikować na Twitterze, Instagramie, Discordzie, Twitchu i YouTube. Szczegóły akcji oraz linki do pobrania wersji demonstracyjnych znajdziecie na stronie Xbox.

Pozdrowienia świąteczne od Xbox! Z dumą przedstawiamy 33 niesamowite wersje demonstracyjne do pobrania na Xbox Series X|S i Xbox One. Zachęcamy do zapoznania się z nimi podczas świąt w gronie przyjaciół i rodziny, począwszy od dzisiaj, a także w nadchodzących tygodniach, gdy kolejne wersje demonstracyjne staną się dostępne. Te wersje demonstracyjne stanowią wczesny przegląd rozgrywki i mogą nie odzwierciedlać pełnej wersji gry w momencie jej wydania, w tym dostępności w każdym kraju, ponieważ programiści stale aktualizują i udoskonalają swój tytuł przed premierą. Nie zapomnij więc, że możesz pomóc w przekazaniu opinii deweloperom na wczesnym etapie!

Xbox