X-Men zmieni nazwę na X-Group? Ma lepiej reprezentować różnorodność

Scenarzysta uważa, że nazwa skoncentrowana wokół męskiego czynnika w zespole jest “tak bardzo z lat 60.” i od dawna próbuje wypromować nową nazwę paczki superherosów (i superheroin!).

Chris Claremont w trakcie rozmowy w panelu na Uncanny Experience (za The Popverse) podkreślił, że nie rozumie, jak współcześnie nadal można nazywać ten zespół popularnych superbohaterów jako X-Men. Jego zdaniem jest to przestarzałe nazewnictwo, a on sam od dawna promuje alternatywę. Czasami odnosi się do nich po prostu jako “X” (nie pomylić z nową nazwą Twittera!), a czasami używa określenia “X-Group”.

Spędziłem około 10 lat, odnosząc się do nich jako X. X jest nieznany. Zwrócono mi uwagę, że X-Men jest znakiem towarowym, co najwyraźniej jest zupełnie innym problemem. Nie można kłócić się z prawnikami. Kiedy przyszedłem do pracy dla Marvela, był to jeden lub dwóch facetów. Najwyraźniej Dom Myszy [Disney – dop. red.] ma znacznie więcej do powiedzenia. Niektórych walk nie da się wygrać. – powiedział Chris Claremont

Debata na temat przestarzałego nazewnictwo kwitnie już od dłuższego czasu. Producentka Marvel Studios Victoria Alonso również ustosunkowała się do tego problemu, twierdząc, że nazwa jest przestarzała. Pojawiały się już plotki, zgodnie z którymi nowy reboot filmowej serii będzie używał określenia “Mutanci”. Na ten moment nikt nie wie, co Disney ma w planach i czy faktycznie postanowi zmienić znaną od bardzo dawna nazwę drużyny z Wolverine’em, Jean Grey i innymi.

