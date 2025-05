Gry Warhammer przecenione. Nawet do 90% taniej na Steam

Warhammer Skulls 2025 ruszyło! Oznacza to wielką wyprzedaż na Steam. Do 29 maja tony gier z uniwersum Warhammera w promocji.

Steam wystartował z kolejną edycją wydarzenia Warhammer Skulls, które od lat łączy premiery, darmowe dodatki i masę promocji. W ramach tegorocznej edycji – Warhammer Skulls 2025 – przeceniono dziesiątki gier z uniwersum Warhammera 40,000 oraz Warhammer Fantasy. To świetna okazja, by nadrobić zaległości lub wrócić do ulubionych bitew.

Wyprzedaż na Steam, na co warto rzucić okiem?

W promocji znajdziesz zarówno RTS-y, jak i gry akcji, turowe strategie i kooperacyjne strzelanki. Rabaty sięgają nawet 90%, więc każdy fan mrocznego science fiction i fantastyki znajdzie coś dla siebie. Poniżej przykładowa lista 10 tytułów, które szczególnie warto rozważyć:

Promocje obowiązują do 29 maja, więc warto przejrzeć ofertę i przypisać coś do konta, zanim zniknie. Oprócz przecen dostępne są też darmowe paczki i dodatki w grach takich jak World of Tanks czy Blitz – wszystko z motywem Warhammera. Całość wpisuje się w największe święto dla fanów marki, które co roku rozkręca się coraz bardziej. W razie czego, tutaj główna strona wyprzedaży.

Pamiętajcie również o paczce prezentów na GOG-u i darmowej, kultowej grze z tego uniwersum. Poza tym zadebiutował również prezent w postaci nowej pozycji free-to-play.

Źródło: Steam