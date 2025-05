Takiego Warhammera jeszcze nie było! Nowa gra za darmo na Steam

Wczoraj odbyło się wydarzenie Warhammer Skulls. Na oficjalnym kanale marki można znaleźć zapis transmisji na żywo, podczas której ogłoszono masę nowości oraz prezentów dla fanów legendarnego uniwersum. Informowaliśmy Was już o darmowym Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, ale to nie koniec!

Nowa gra z uniwersum Warhammera 4K za darmo na Steam

W ramach tegorocznej edycji wspomnianego wydarzenia na platformie Steam zadebiutowała zupełnie nowa, oryginalna gra osadzona w uniwersum Warhammer 40,000. Jest nią Warhammer 40,000: Boltgun – Words of Vengeance. Co więcej, to naprawdę interesująca produkcja. Przynajmniej tak właśnie się zapowiada.

Jak czytamy na oficjalnej karcie produktu, mamy tutaj do czynienia ze spin-offem wydanej w 2023 roku dynamicznej strzelanki Boltgun. Tym razem jednak deweloperzy postanowili podejść do tematu z zupełnie innej strony, ponieważ Words of Vengeance to gra typograficzna. Po przełożeniu tego na ludzki, otrzymujemy odrębny, samodzielny tytuł, w którym naszą najlepszą bronią jest… klawiatura.

Ponownie wcielamy się w Maluma Caedo, który powraca na planetę Graia, aby oczyścić ją z sił Chaosu. Zadaniem gracza jest eliminacja wrogów poprzez szybkie i bezbłędne wpisywanie wyrazów oraz fraz zaczerpniętych z bogatego słownika uniwersum Warhammera 40K.

Mechanika oparta jest na refleksie i precyzji, aczkolwiek zasady są bardzo proste. Im szybciej i dokładniej piszemy, tym skuteczniej eliminujemy nacierające fale przeciwników. Losowość haseł oraz cztery poziomy trudności gwarantują spore wyzwanie nawet dla prawdziwych weteranów pisania na klawiaturze.

