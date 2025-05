Pakiet dla fanów Warhammera za darmo. Odbierajcie teraz, bo nie będzie czekał wiecznie

Fani uniwersum Warhammera mogą więc zgarnąć coś specjalnego zupełnie za darmo. Z okazji trwającego festiwalu Warhammer Skulls 2025, platforma GOG udostępniła cyfrową paczkę bonusów, którą można przypisać do konta bez żadnych opłat. Ale trzeba się pospieszyć – oferta obowiązuje tylko do 29 maja, do godziny 18:00 czasu polskiego.

Co znajdziesz w środku?

Tzw. Digital Goodie Bag to zestaw cyfrowych dodatków przygotowanych wspólnie przez Games Workshop i GOG. W środku znajdują się:

tapety Warhammer Skulls 2025,

dodatkowe tapety z gry Warhammer 40,000: Battlesector,

kupon zniżkowy do sklepu Cubicle 7 (20% rabatu na wszystkie produkty Warhammera poza przedsprzedażą – ważny od 22 maja do 5 czerwca),

zniżka 20% na spersonalizowane gadżety z grafiką Warhammera (ważna od 22 do 31 maja).

Choć nie jest to paczka z grami czy dodatkami do konkretnego tytułu, to dla fanów uniwersum będzie to miły zestaw gadżetów do kolekcji – zwłaszcza że tapety prezentują wysoką jakość, a zniżki mogą przydać się podczas zakupów na oficjalnych stronach partnerskich.

Także nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Wystarczy jedynie zalogować się na swoje konto GOG, wejść na stronę promocji i przypisać pakiet do biblioteki. Po 29 maja oferta przestanie być dostępna, więc lepiej nie czekać z decyzją. Nie zapomnijcie również odebrać jednej gry za darmo GOG-u i drugiej na Steam. Wszystkie z uniwersum WH40k.

Źródło: GOG