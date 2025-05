GOG rozdaje za darmo fantastyczną grę dla fanów WH40K. Tylko teraz, potem znów będzie płatna

Warhammer 40,000: Rites of War jako gra za darmo na GOG. Klasyczna strategia z uniwersum Warhammera dostępna bez opłat do 29 maja.

Miłośnicy klasycznych gier strategicznych i fanatycy Warhammera mają powód do radości – na GOG ruszyła kolejna promocja, w której można zgarnąć Warhammer 40,000: Rites of War całkowicie za darmo. Oferta potrwa do 29 maja 2025 roku, do godziny 15:00.

Gra za darmo dla fanów retro

Rites of War to turowa strategia osadzona w realiach Warhammer 40,000 – bezkompromisowego, dystopijnego świata, w którym trwa nieustająca wojna między kosmicznymi frakcjami. W grze wcielamy się w Eldarów, tajemniczą i wyniosłą rasę. Po raz pierwszy w historii uniwersum została głównym bohaterem pełnoprawnej kampanii.

Rozgrywka opiera się na klasycznym modelu znanym z serii Panzer General. Mamy do dyspozycji różnorodne jednostki, zarządzamy zasobami i prowadzimy bitwy na dużych, heksagonalnych mapach. Poza kampanią dostępne są też pojedyncze scenariusze i tryb starć z innymi frakcjami. W tym z imperialnymi żołnierzami i groźnymi Tyranidami.

Choć gra ma swoje lata (premiera w 1999 roku), wciąż potrafi zaskoczyć głębią i wymagającą mechaniką. Edycja dostępna na GOG została przystosowana do działania na współczesnych systemach, więc nie trzeba kombinować z emulatorami czy patchami. Wystarczy więc przypisać do konta i pobrać.

