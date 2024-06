Chcecie zagrać w World of Warcraft na Xboksie? To możliwe!

Od jakiegoś już czas mówi się o debiucie gry World of Warcraft w abonamencie Xbox Game Pass. A co powiecie na możliwość zagrania w popularne MMO na konsoli Microsoftu? Chociaż nie wypuszczono żadnego oficjalnego portu, to w sieci pojawił się sprytny sposób na rozgrywkę. Co ciekawe, to naprawdę działa — i to całkiem nieźle.

World of Warcraft odpalony na Xboksie. No, prawie…

World of Warcraft nigdy nie opuściło oficjalnie platformy PC. Gra od samego początku, czyli od około dwóch dekad jest kojarzona z pecetami i niewiele wskazuje na to, aby stan rzeczy miał się zmienić. Nie oznacza to jednak, że gracze nie próbują wykonać autorskiego “portu”, albo chociaż znaleźć sposobu na rozgrywkę na konsoli. Okazuje się, że jest to możliwe i to w zaskakująco łatwy sposób.

W sieci, a konkretniej na forum Reddit pojawił się wątek, w którym pewien gracz zaprezentował rozgrywkę z WoWa na konsoli Xbox. Jak to możliwe? Przydatna okazała się przeglądarka internetowa Microsoft Edge i usługa grania w chmurze od NVIDII.

Co trzeba zrobić? Najpierw uruchamiamy wbudowaną przeglądarkę, a następnie wchodzimy na stronę usługi GeForce NOW. Tam się logujemy i wybieramy rozgrywkę w WoWa. Gra jest uruchamiana w chmurze, a my korzystamy z usługi w przeglądarce — nie ma znaczenia fakt, że akurat korzystamy z konsoli, a nie PC. Jedyny wymóg to podłączenie do konsoli myszki i klawiatury.

I tyle — oto World of Warcraft na konsoli…

Źródło: purexbox.com