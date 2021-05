Wisła Płock i GTA – świetny pomysł klubu, jak ogłosić przedłużenie kontaktu

Klub sportowy Wisła Płock w zabawny sposób ogłosił dalszą współpracę z Piotrem Tomasikiem. O tej informacji dowiedzieliśmy się z krótkiego wideo, które nawiązuje bezpośrednio do serii GTA.

Fani polskiej piłki nożnej na pewno będą kojarzyć Piotra Tomasika. Jak się okazuje, piłkarz podpisał przedłużenie kontraktu z Wisłą Płock. Drużyna stwierdziła, że pochwali się tym faktem w dosyć niecodzienny sposób. Specjalnie z tej okazji zostało przygotowane wideo, które nawiązuje do cyklu GTA. Nagranie przedstawia wspomnianego piłkarza, który udaje się na podpisanie dokumentów. Naprawdę warto je zobaczyć, dlatego zachęcamy do kliknięcia poniżej:

Jak widać, autorzy oddali wiele charakterystycznych rzeczy znanych z Grand Theft Auto. Specyficzne poruszanie się ludzi, ruch kamery, a także wykorzystanie interfejsu znanego z gry to tylko parę przykładów, które znajdziecie w powyższym filmiku.

Bez wątpienia twórcy mieli dobry pomysł z ogłoszeniem informacji w taki sposób. Dzięki niej wiadomość o przedłużeniu kontraktu na pewno o wiele bardziej rozejdzie się w mediach, co pozytywnie wpłynie na zasięgi klubu.

Warto wspomnieć, że za niedługo tego typu inicjatywy będziemy mogli realizować nawet bez potrzeby zatrudniania odpowiedniej ekipy. Dzisiaj pisaliśmy o niezwykłym wykorzystaniu technologii, by „urzeczywistnić” nagrania pochodzące wprost z GTA V. Czy kiedyś tak to będzie wyglądać? Najpewniej tak, ale będziemy musieli jeszcze na to poczekać.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.