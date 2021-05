GTA 5 z grafiką, której nie obsłuży gamingowy PC. Eksperyment z fotorealizmem [WIDEO]

Badacze z Intel ISL opracowali sztuczną inteligencję, która potrafi obrobić filmy i zdjęcia tak, aby wyglądały fotorealistycznie. Królikiem doświadczalnym było nagranie pochodzące z GTA V.

Rozwój technologii w ostatnich latach poszedł gwałtowanie do przodu. Dotyczy to również branży growej, gdzie wiele najpopularniejszych silników wspiera między innymi Ray Tracing. Niewielu wie, ale przy RT wykorzystuje się często również sztuczną inteligencję, by przyspieszyć proces renderowania grafiki. Na podobny pomysł wpadli badacze z Intel ISL.

Wspomniana grupa opracowała specjalną technologię generowania fotorealistycznych obrazów na podstawie sztucznie stworzonych grafik, np. w grach. W skrócie „nakarmili” oni swój program zdjęciami z bazy danych Cityscapes, która zawiera nagrania z samochodów podróżujących na terenie Niemiec. Po ich przeanalizowaniu, sztuczna inteligencja była w stanie retuszować fotografie na podstawie wzorców nauczonych dzięki swoim poprzednim doświadczeniom. Imponujące efekty możecie zobaczyć poniżej.

Jak widać, sprawdza się to niesamowicie na przykładzie GTA V. Niestety, nie jest jeszcze możliwe, by osiągnąć takie wyniki w dzisiejszych grach. Generowanie takiego obrazu dzieje się na tyle wolno, że obecne karty graficzne nie byłyby w stanie tego płynnie obsłużyć.

Na pewno miałoby to świetne zastosowanie we wszelkiego realistycznych grach. Oprócz tego widzę tutaj możliwości rozwoju aplikacji przeznaczonych na VR. Pamiętam sceny z wieloletniego już Heavy Rain, gdzie jedna z postaci w każdej chwili mogła przenieść się do wirtualnego biura w lesie lub na Księżycu. Bez wątpienia byłaby to fenomenalna rzecz.

