Geralt z pierwszej części Wiedźmina spogląda chmurnie z fanowskiej grafiki

Wiedźmin 3 przyćmił swym blaskiem pierwszą odsłonę serii, a jednak „jedynka” także była świetną grą. Raz na jakiś czas przypominają o tym fani produkcji.

Pierwsza część Wiedźmina zadebiutowała w 2007 i był to genialny tytuł. Jeśli ktoś jeszcze w to nie grał, to naprawdę warto zgłębić temat. Użytkownik Reddita o pseudonimie witcherarchaan podzielił się ze społecznością forum pięknym artworkiem z produkcji.

Na grafice Geralt spogląda złowieszczo w stronę oglądających, położywszy stopę na świeżo zabitym utopcu. Sytuacja ma miejsce w gęstym, mrocznym lesie, zapewne nieopodal mokradeł.

Wiedźmin to seria, którą znają i uwielbiają rzesze fanów gier na całym świecie. Cykl zapewnił polskiemu studiu CD Projekt RED sławę i rozgłos. Jedna z ostatnich wieści na temat produkcji dotyczy przełożenia premiery Wiedźmina 3 w wersji na obecną generację konsol. Current-genowy Wiesław 3 ukaże się w II kwartale 2022 a nie, tak jak planowano, w 2021.