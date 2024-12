Zagrajcie “nową” Ciri w Wiedźminie 3. Model postaci trafił do gry

Choć sam absolutnie nie dostrzegam żadnego problemu, to jednak spore grono internetowych napinaczy uważa, że Ciri w zwiastunie Wiedźmina 4 nie wygląda dobrze. Nie wiem, o co chodzi, choć chyba połowa takich “żali” to trolling, ale jeśli również uważacie, że problemu nie ma, to pojawiła się ciekawa okazja. Jeśli wręcz za bardzo nie możecie doczekać się premiery gry, warto choć nieco poczuć się jakbyście już mogli zagrać.

Wiedźmin 4 w Wiedźminie 3

I trzeba to brać ze sporym dystansem, bo mówimy o fanowskiej modyfikacji wprowadzającej wygląd Ciri wyraźnie inspirowany jej nowym modelem postaci. Wystarczy tylko pobrać pliki i wrzucić je do folderu z grą, aby móc zagrać jako nasza nowa protagonistka, zmutowana łowczyni potworów po Próbie Traw. Jak zapewne wiecie, czwarta część serii najpewniej skupi się właśnie na kluczowej decyzji bohaterki, która zapragnęła na dobre zostać wiedźminką. Wedle teorii fanów, to i tak nie powstrzyma przeznaczenia.

Model ten wygląda naprawdę fajnie i na pierwszy rzut oka widać, że dziewczyna została wiedźminką, doczekawszy się przy tym choćby nowej fryzury czy pancerza. Nie została zbytnio przy tym “postarzona”, więc w istocie to nadal bohaterka z trzeciej części, a przynajmniej jeśli chodzi o jej wiek.

Aby zainstalować modyfikację, należy pobrać pliki ze strony Nexus Mods (link powyżej). Jeśli w folderze z grą nie posiadacie folderu “mody”, to polecam go utworzyć. Folder z zawartością modyfikacji przerzucacie do nowo utworzonego folderu (musicie przenieść folder zaczynający się na “mod_”) i wszystko gotowe.

Źródło: Nexus Mods