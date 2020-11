Kiedy premiera Wiedźmina 4? Analityk prognozuje i wspomina o trybie multi

Jeśli prognozy jednego z analityków się sprawdzą, Wiedźmin 4 może być sporym zaskoczeniem. Premiera trybu multi będzie natomiast zależna od jednego ważnego elementu.

Jak informuje Maciej Kietliński, będący pracownikiem Noble Securities (źródło: STOCKWATCH) na IV kwartał 2025 roku przewidywana jest data wydania Wiedźmina 4. Co więcej do sprzedaży trafią również dwa płatne DLC, w odstępach półrocznych. Nie zostanie również zaniedbany rynek produkcji mobilnych. A to za sprawą produkcji The Witcher – Monster Slayer, która zdążyła już zadebiutować w Nowej Zelandii.

Ucieszyć powinni się również miłośnicy gier MMO, Kietliński przewiduje bowiem, że około 2026 roku pojawi się produkcja osadzona w uniwersum Geralta z Rivii. Projekt nie ruszy tylko w sytuacji, jeśli edycja wieloosobowej wersji Cyberpunka okaże się klapą. Jak stwierdza,

W przypadku sukcesu trybu multiplayer gry Cyberpunk 2077 zakładamy premierę kolejnej gry multiplayer (Wiedźmin) na przełomie 2026/2027. Zróżnicowane portfolio produktowe zbudowane w okresie 5- 7 lat, wejście na rynek gier mobilnych z grą The Witcher – Monster Slayer, otwarcie się na rynek gier w trybie multiplayer (CP 2077 oraz Wiedźmin) odbieramy jako pozytywny czynnik mogący przełożyć się na uzyskiwanie przez spółkę stabilnych, powtarzalnych i przewidywalnych przychodów.

Maciej Kietliński to doktorant SGH, specjalizujący się zagadnieniach ekonomicznych. Pracuje m.in jako wykładowca, będąc również aktywnym inwestorem giełdowym. Pisze artykuły o tematyce finansowej, na portalu DNA Rynków. Jest specjalistą w branży zajmujący się spółkami z branży GameDev.

