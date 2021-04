Wiedźmin 3 załatany przez gracza. Mod poprawia wiele irytujących błędów

Wiedźmin 3 doczekał się fanowskiej łatki, która naprawia pozycjonowanie postaci. Moder stworzył poprawki dwunastu irytujących i niekiedy zabawnych bugów.

Dziki Gon do dziś trzyma się nieźle i wkrótce otrzyma next-genową aktualizację. Mimo wielu łatek od CD Projektu, w grze wciąż łatwo natknąć się na dziwaczne błędy. Nie da się ich uniknąć przy tak ogromnym projekcie. Na szczęście moderzy stale wprowadzają poprawki do tej produkcji. Oto jedna z najnowszych propozycji od społeczności gry.

Wiedźmin 3 bez zbugowanego pozycjonowania postaci

Moder PaulR0013 zajął się poprawą tych mniejszych, ale mocno zauważalnych niedoróbek. Mod Bug Fix for Quirky Placement poprawia (na ten moment) dwanaście błędów, które powodowały dziwaczne pozycjonowanie postaci w świecie gry. Możecie go pobrać w tym miejscu.

Instalacja poprawki jest banalnie prosta. Wystarczy, że wrzucimy ją do folderu z modami lub zainstalujemy przez launcher Vortex powiązany ze stroną NexusMods. Nie musimy nic więcej robić i łatka zadziała od razu po instalacji.

Co konkretnie poprawia Bug Fix for Quirky Placement?

PaulR0013 wymienia łącznie 12 poprawionych niedoskonałości. Autor pracuje nad kolejnymi poprawkami, więc z pewnością wkrótce lista nieco się poszerzy. Oto niektóre z wprowadzonych napraw.

Sprzedawca Książek w Novigradzie

Podczas zakupów u Sprzedawcy Książek w Novigradzie, Geralt jest dziwnie umieszczany na szczycie stosu książek po zakończeniu dialogu. Ten mod umieszcza Geralta z boku stosu książek.

Karczmarz Kameleona

Podczas rozmowy z karczmarzem wewnątrz kabaretu Jaskra, zarówno Geralt, jak i karczmarz są w tajemniczy sposób przenoszeni do innych części lokalu, w tym na zewnątrz budynku. Ten mod utrzymuje Geralta i Karczmarza wewnątrz budynku i kończą oni rozmowę na właściwych pozycjach.

Bram (kupiec zaatakowany przez gryfa w Białym Sadzie)

Po rozmowie z Bramem i zamknięciu menu, ześlizguje się on do tyłu. Nie jest to wielki błąd i nie utrudnia rozgrywki, ale wygląda dziwnie, gdy widzimy, jak zsuwa się bez poruszania nogami, jakby był na kółkach.

Hattori

Kiedy rozmawiasz z mistrzem kowalskim Hattori, gra teleportuje Cię z jego warsztatu na środek ulicy. Ten mod naprawia dialog tak, aby Hattori prawidłowo pozostawał wewnątrz swojego kramu, a Geralt poza nim.

Zielarz z Novigradu

Gdy kończysz dialog z zielarzem na Placu Novigradzkim (w pobliżu banku Vimme Vivaldiego), Geralt zostaje teleportowany z dala od straganu kupca. Ta poprawka utrzymuje go na straganie naprzeciwko handlarza.

Pełną listę poprawionych bugów znajdziecie w opisie modyfikacji. Jeśli nie możecie doczekać się next-genowej wersji gry, polecam Wam zapoznać się z tą paczką modów do Wiedźmina 3. Odmienia ona grafikę właściwie nie do poznania.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.