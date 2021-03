Wiedźmin 3 potwierdzony w wersji na PS5 i Xbox Series!

Wiedźmin 3 w ramach aktualizacji dla PlayStation 5 oraz Xbox Series staje się faktem. CD Projekt RED zdradza plany na przyszłość.

Podczas dzisiejszej konferencji polski producent podał kilka interesujących informacji na temat gry Wiedźmin. Po pierwsze w drugiej połowie 2021 roku trafi do sieci aktualizacji do trzeciej części przygód Geralta, dedykowana next-genowym konsolom. Nie wiadomo, czy będzie trzeba za nią dodatkowo zapłacić, czy też będzie ona gratisowa dla posiadaczy obecnej wersji gry na PS4 i Xbox One.

Ponadto CD Projekt RED podał, że dalej będzie rozwijać markę Wiedźmin. W planach jest gra mobilna The Witcher: Monster Slayer oraz kolejne wcielania dla Gwinta – wirtualnej gry karcianej. Szykowane są też inne projekty w świecie Geralta. Liczymy na porządną kontynuację lub spin-off, o który zresztą fani wielokrotnie prosili polskiego producenta.

Co ważne, CD Projekt RED chce rozwijać jednocześnie Cyberpunka oraz Wiedźmina. To dwie najważniejsze marki dla producenta. Oczywiście o tych planach mówił już wcześniej. Jak wspominał producent, na kolejne lata postawił sobie trzy cele:

Po pierwsze: tworzyć rewolucyjne gry RPG trafiające do serc ludzi na całym świecie

Po drugie: zaliczać się do trójki najbardziej uznanych producentów

Po trzecie: zapewnić naszym markom trwałe miejsce w globalnej popkulturze

To wszystko będzie się sprowadzać do rozwoju dwóch wspomnianych marek, ale co interesujące, mają one nie tylko skupiać się na pojedynczym graczu. Będą bowiem zawierać elementy online. Nie wiadomo natomiast w jakiej formie. Raczej na pełny multiplayer nie liczymy, bardziej na funkcjonalności rodem z serii Dark Souls.

Wiedźmin 3 na PlayStation 5 i Xbox Series

Ciekawe, jak będzie wyglądać Wiedźmin 3 na konsole najnowszej generacji. Produkcja idealnie nadaje się do odtworzenia właśnie na tych sprzętach. Do dziś zresztą stanowi źródło benchmarku dla najnowszych kart graficznych i innych podzespołów.

Twórcy będą mieli sporo możliwości do wykorzystania mocy sprzętu od Sony i Microsoftu. Czas pokaże jak sprostają temu zadaniu. Czekamy na drugą połowę przyszłego roku.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.