Yennefer wyrzeźbiła brzuch na lato. Nietypowa modyfikacja do Wiedźmin 3

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Powstała mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon, który dodaje do gry nowy model Yennefer. Twórca skupił się na poprawieniu jej mięśni brzucha, aby czarodziejka wyglądała na bardziej wysportowaną.

Autorem tego niecodziennego dzieła jest dbd17. Sporty Yennefer to mod kosmetyczny, który podmienia tekstury modelu jednej z miłości Geralta Rivii. Zmiana należy do naprawdę minimalnych, aczkolwiek nie oznacza to, że nie prezentuje się świetnie. Widać, że modder postarał się podczas tworzenia tego projektu. Zobaczcie sami, jak prezentuje się nowa wersja Yen:

Warto nadmienić, że dbd17 przygotował kilka różnych wersji tego moda. Różnią się one między innymi rodzajem odzienia, np. posiadaniem kaptura i bielizny oraz owłosieniem intymnym. Twórca poinformował, że nie zamierza dodawać kolejnych wariantów, aczkolwiek taka ilość kombinacji jak najbardziej powinna każdemu wystarczyć.

Autor modyfikacji zadbał o to, aby była kompatybilna z innymi kosmetycznymi zmianami ciała kruczowłosej bohaterki, dopóki te nie nadpisują tekstur jej ciała. To świetna okazja, by podjąć się eksperymentów nad wizerunkiem rywalki Triss. Spróbujecie swoich sił w tym?

Spory Yennefer możecie pobrac stąd.

Nie jest to pierwsza modyfikacja kosmetyczna do Wiedźmin 3, o której pisaliśmy na łamach naszego portalu. Jeszcze niedawno opisywaliśmy moda, który poprawił w znacznym stopniu wygląd mnóstwa postaci w grze. Sprawdźcie, ponieważ naprawdę warto się nim zainteresować.