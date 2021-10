Wiedźmin 3 na next-geny znów w sieci. CDPR, pokażcie go już!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wczoraj PEGI oceniło grę Wiedźmin 3 w wersji na konsole nowej generacji, co dawało nadzieję na nieodległą zapowiedź. Tym razem swoją ocenę gry opublikowała organizacja ESRB.

Rating pojawił się już na stronie i dotyczy tylko wersji na PS5 i Xbox Series. Co ciekawe, w odróżnieniu od oceny PEGI, ta ESRB nie wspomina o wersji gry z dodatkami. Myślę jednak, że nie ma to większego znaczenia w kontekście zbliżającej się premiery.

Odświeżony Wiedźmin 3: Dziki Gon ma pojawić się na PS5 i Xbox Series X oraz S jeszcze w tym roku. Do teraz nie poznaliśmy jednak dokładnej daty premiery. Opublikowanie ocen ESRB i PEGI jasno wskazuje, że pokaz może być wyjątkowo blisko. Zazwyczaj takie oceny pojawiają się na krótko przed prezentacją gry lub jej premierą. Choć nie liczyłbym na debiut w ciągu najbliższych tygodni, kto wie, być może CD Projekt RED uraczy nas prezentacją next-genowych nowości.

Niemniej bierzmy też pod uwagę, że Redzi mogą po prostu szykować się do opublikowania zwiastuna w późniejszym terminie. Póki co możemy tylko gdybać i zobaczymy, czy nie jest to jedynie podkładka pod zapowiedź nadchodzącą w późniejszym terminie. Na ten moment uważam, że jednak warto uzbroić się w cierpliwość.