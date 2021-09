Słodka Yennefer, czyli mod do Wiedźmina 3 na nowy wizerunek czarodziejki

Do gry Wiedźmin 3 trafił nowy mod, który odświeża wizerunek jednej z głównych bohaterek. Modyfikacja zmienia sukienki Yennefer.

Co powiecie na odświeżony i dostojniejszy wizerunek Yennefer? Jeśli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie tę modyfikację do gry Wiedźmin 3. Mod nie zmienia zbyt wiele (bo tylko modele postaci czarodziejki), ale dodaje Yenn uroku i powiewu świeżości do gry. IDONTCARE2013456 stworzył nowe wersje ubrań Yennefer.

Teraz Yennefer będzie ubrana w czarno białą suknię oraz wysokie skórzane buty. Dotyczy to domyślnych ubrań bohaterki z kapturem oraz stroju podróżniczego. Dodatkowo czarodziejka zmieni fryzurę, rozpuszczając włosy. Warto dodać, że moda można zainstalować tylko wtedy, kiedy posiadamy dodatek Krew i wino. Kto spełnia to kryterium, pobierze go z tej strony.

Cóż, jeśli komuś już się znudziła podstawowa wersja czarodziejki, to niech spróbuje tej alternatywy. Mnie osobiście nie podobają się „nowe” włosy bohaterki. Chyba zbyt przyzwyczaiłem się do tych oryginalnych. Niemniej stroje prezentują się świetnie. Widać, że są wykonane z dbałością o szczegóły.

Jeśli szukacie kolejnych modyfikacji do gry Wiedźmin 3, to koniecznie zobaczcie nasze ostatnie teksty o modach. Dotyczą one m.in. wierzchowca Geralta, czyli Płotki. Po zainstalowaniu jednego z nich zwiększy się poziom trudności rozgrywki. Więcej nie zdradzam! Ponadto proponujemy modyfikację, która zmieni perspektywę gry. Będziecie mogli wypróbować Dziki Gon… z oczu Białego Wilka. Nowe wrażenie gwarantowane.