Wiedźmin 3 z zupełnie innej perspektywy. Chętni przejść grę z takim widokiem?

W sieci pojawił się kolejny mod do gry Wiedźmin 3, który pozwala nam poznać przygodę Geralta z pierwszej perspektywy. To zupełnie nowe doznanie.

Do sieci trafiła bardzo interesująca modyfikacja do gry Wiedźmin 3, która umożliwia rozgrywkę w perspektywie pierwszej osoby. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tego typu mod. Tytułowy First Person Camera Worked, stworzony przez yuram1inbox, bazuje na innych projektach. Moder nie tylko połączył je w całość, lecz również ulepszył i usunął błędy poprzedników. Dlatego też autor wykorzystał inne istniejące mody. Co więcej, twórca starał się usunąć błędy z poprzednich podobnych projektów. Całość prezentuje się ciekawie, choć osobiście nadal preferuje TPP w Dzikim Gonie. Stąd możecie pobrać modyfikację wyłącznie na PC. Znajdziecie też tam inne wykorzystane mody przy tworzeniu First Person Camera.

Trzeba przyznać, że modyfikacja prezentuje się nieźle. Wiadomo, nie jest to taki sam poziom immersji jak np. w TES: Skyrim. W końcu Wiedźmin powstał z zamysłem TPP. Mimo to warto spróbować i dać szansę zupełnie nowej perspektywie. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wiele mechanik wciąż nie jest przystosowana do FPP. Autor postarał się jednak naprawić najczęściej pojawiające się problemy np. niewłaściwe pokazywanie się broni. Co ciekawe, w dowolnym momencie możemy wrócić do TPP, klikając 'P'.

Walka w tym modzie jest strasznie chaotyczna. Tekstury nachodzą na siebie i nie do końca wiadomo, co się dzieje. Również płynność rozgrywki pozostawia wiele do życzenia. Choć nie mam tutaj stuprocentowej pewności, czy to wina zmiany perspektywy (ale raczej tak) czy sprzętu autora. Z drugiej strony zwiedzanie świata wygląda jeszcze lepiej. Otoczenie mimo lat wciąż prezentuje się świetnie, a jazda konno po Białym Sadzie nadal jest klimatyczna.

A Wy jesteście zainteresowani „nową” perspektywą w Wiedźminie 3?