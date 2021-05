Wiedźmin 3 z modami na konsolach?

CD Projekt prowadzi rozmowy, których skutkiem mają być mody do produkcji Wiedźmin 3 dostępne na konsolach. Gracze mają na co czekać.

Użytkownik sieci o nicku Halk Hogan, to osoba odpowiedzialna za stworzenie wielu modów do gry Wiedźmin 3. Internauta ten poinformowała, iż skontaktowali się z nim przedstawiciele studia CD Projekt RED w sprawie nawiązania współpracy. Sprawie przyjrzała się redakcja Kotaku, która postanowiła porozmawiać w tej sprawie z rodzimym producentem. Oto odpowiedź jaka uzyskali:

Oprócz naszych własnych wysiłków związanych z rozwojem nowej wersji Wiedźmina 3: Dziki Gon na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC, rozmawiamy również z twórcami o różnych modyfikacji do gry z 2015 roku. Jednak póki co nie zawarliśmy umów z zewnętrznymi autorami.

Wiedźmin 3 oferuje rewelacyjne mody

Nie da się zaprzeczyć, że mody to przede wszystkim domena komputerów PC. Modyfikacje stworzone przez wielu fanów pozwalają znacząco usprawnić działanie tytułu czy dodać do niego nowe elementy. Na łamach naszego portalu pisaliśmy o wielu modach dedykowanych grze Wiedźmin 3. Mowa chociażby o nowych teksturach, które znacząco poprawiają wygląd kluczowych dla fabuły bohaterów (dowiedz się więcej tutaj). Inna propozycja to świeżutki quest, zatytułowany Pamiętna Noc. Jak pisze jeden z naszych redakcyjnych kolegów: Autorzy moda stworzyli linie dialogowe, przerywniki filmowe i co ciekawe, głosy zostały nagrane przez aktorów. Podczas misji staniemy przed trudnymi decyzjami moralnymi, a za ukończenie zadania otrzymamy nagrodę (więcej informacji w tym miejscu).

Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego rodzaju dodatki na konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Swego czasu Bethesda pokusiła się o możliwość zaimplementowania modów do swoich gier. W rezultacie możliwe było tworzenie nowej zawartości i modyfikowanie tej dotychczas udostępnionej (zobacz tutaj). Nie widzimy żadnych przeciwwskazań, by Wiedźmin 3 zaadaptowany do działania na platformach firm Sony i Microsoftu również na to pozwolił.

Next-genowy Witcher ma pojawić się w połowie przyszłego roku. Produkcja mimo tego, iż swoją premierę miała 6 lat temu nadal przyciąga wielu graczy. Wśród nich są na pewno osoby, które chętnie testują pozycję action RPG z nowymi modami, co zresztą wcale nas nie dziwi. Chociażby HD Reworked Project wspomnianego Halk Hogana sprawia, że na nowo można zakochać się w tym fenomenalnie wykreowanym uniwersum.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.