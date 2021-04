Niedawno wydany nieoficjalny dodatek Wiedźmin 3: A Night to Remember doczekał się spolszczenia. Pobierajcie i cieszcie się wersją PL.

Wiedźmin 3: A Night to Remember został udostępniony do pobrania za darmo kilka dni temu, lecz niestety tylko w języku angielskim. Wiele czasu jednak nie trzeba było i polscy fani zadbali o spolszczenie. Oto Pamiętna Noc!

Wiedźmin 3 – spolszczenie do A Night to Remember

Przypomnijmy, że A Night to Remember to zupełnie nowa przygoda z nowymi i starymi postaciami. Autorzy moda stworzyli linie dialogowe, przerywniki filmowe i co ciekawe, głosy zostały nagrane przez aktorów. Podczas misji staniemy przed trudnymi decyzjami moralnymi, a za ukończenie zadania otrzymamy nagrodę.

Dotychczas opisywanego moda do Wiedźmina 3 mogliśmy ograć po angielsku, teraz pobierzemy wersję spolszczoną (napisy). Jak się do tego zabrać? Oto szybka instrukcja:

Pobierz pliki A Night to Remember Przerzuć plik dlcNightToRemember do folderu z DLC do Wiedźmina 3 Wrzuć plik modNightToRemember do folderu z Modami do Wiedźmina 3 Pobierz spolszczenie A Night to Remember – Polish Translation. Zawartość (folder DLC) wypakuj do folderu z grą.

Zanim weźmiesz się za A Night to Remember…

Warto zaznaczyć, że mod wprowadza do gry nowe zadanie – Pamiętna Noc, które kontynuuje historie Orianny po wydarzeniach z dodatku Krew i Wino. Zaleca się również ukończenie zadania Orianny „Blood Simple”, aby uniknąć spoilerów i nieporozumień.

Mod A Night to Remember (Pamiętna Noc) powinien działać również w trybie Nowa Gra Plus. Twórca modyfikacji testuje ją w NG+ i jednak nie może dać głowy, że nie napotkamy się tam na jakieś nieprzewidziane problemy.

Mod zebrał raczej pozytywny odbiór wśród społeczności Wiedźmina 3, zatem autor Pamiętnej Nocy rozważa stworzenie kolejnych misji. Podkreśla przy tym, że jest to proces bardzo pracochłonny, więc nie ma co liczyć na szybki wysyp kolejnych questów.

Dajcie znać, czy już ograliście A Night to Remember, czy zamierzacie to zrobić dopiero teraz, w wersji PL.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.