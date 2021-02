Wiedźmin 3 z fotorealistycznymi teksturami. Pobierzcie świetnego moda

Wiedźmin 3 otrzymał paczkę świetnych tekstur stworzoną przez modera. Podmienia ona grafiki otoczenia i przedmiotów znajdujących się w Białym Sadzie.

Trzecie przygody Geralta są wiecznie żywe. Gra stale otrzymuje fanowskie modyfikacje, a dodatkowo za jakiś czas wypięknieje dzięki specjalnemu wydaniu RTX. Póki co moderzy bez ustanku dbają o to, aby Dziki Gon nie zestarzał się zbyt szybko. Tym razem pewien fan wziął się za odświeżenie Białego Sadu.

Wiedźmin 3 zyskał fotorealistyczne tekstury w Białym Sadzie

Startowa lokacja w Wiedźminie 3 do dziś prezentuje się bardzo ładnie. Sześć lat to jednak kawał czasu i nic dziwnego, że nieco się ona zestarzała. Tekstury nie wyglądają już tak dobrze, a i oświetlenie powoli zaczyna tracić dawny urok.

Moder Gorgulla zabrał się za przywrócenie świetności temu pierwszemu elementowi. Projekt to jednak nie tylko prosta podmianka. Zaproponowane przez Gorgullę tekstury wyglądają fantastycznie.

Modyfikacja Witcher 3 Texture Overhaul – White Orchard to imponujący projekt. Nowe tekstury powstały przy pomocy techniki fotogrametrii, którą możecie kojarzyć chociażby z Zaginięcia Ethana Cartera i Red Dead Redemption 2.

Tekstury zostały wyrenderowane na podstawie fizyki, dzięki czemu wyglądają bardzo realistycznie. Dodatkowo wzbogaciły się o okluzję otoczenia i delikatną poprawę kolorów. Niektóre tekstury posiadają nawet czterokrotnie większą rozdzielczość względem oryginału.

Witcher 3 Texture Overhaul – White Orchard możecie zainstalować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest użycie launchera Vortex ze strony NexusMods i jest to najprostsza droga instalacji.

Możecie też pobrać pliki modyfikacji w tym miejscu, a następnie przerzucić je do folderu WITCHER3DIR/mods/. Następnie dodajemy do pliku mods.settings poniższy fragment kodu:

[modWitcher3TextureOverhaulWhiteOrchard]

Enabled=1

Priority=1

Teraz mod powinien zadziałać w Waszej grze. Warto wspomnieć, że jest on w pełni kompatybilny z innymi paczkami tekstur do dzieła CD PROJEKT RED. Jeśli korzystacie z dodatkowych rozwiązań, to powinny zadziałać bez problemu.

Co więcej, Gorgulla twierdzi, że to najlepszy tego typu mod do Wiedźmina 3. To bardzo mocne słowa, ale być może mają one pokrycie w rzeczywistości. W praktyce ciężko tego dowieść, więc jego zdanie musi nam wystarczyć. Dodatkowo autor nie wyklucza, że przygotuje odświeżenie dla tekstur z reszty map trzeciego Wiedźmina.

Jeśli chcecie ulepszyć przygodę Geralta poza Białym Sadem, to koniecznie sprawdźcie tego moda. Znacznie upiększa on wiele tekstur obecnych w grze i również prezentuje się bardzo dobrze.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.