Znudziła Wam się Triss lub czarownica z Rysiowej Skały? Z tym modem do Wiedźmina 3 zmienicie je w Sabrinę

Fani Sabriny Glevissig, oto mod specjalnie dla Was. Dzięki niemu zamienicie dwie bohaterki z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon właśnie na wspomnianą czarodziejkę.

Sabrina Glevissig – Triss or Lynx Witch to dzieło autorstwa modera Karkulizin, który o swoim dziele pisze w następujący sposób:

Znudziła Ci się kochana Triss? A może jesteś fanem loży? Ten mod może zmienić Twoją Triss w Sabrinę Glevissig. Istnieje również opcja zmiany czarownicę z Rysiowej Skały w Sabrinę (wymagane DLC Krew i Wino). – pisze Karkulizin na stronie swojej modyfikacji na nexusmods.com

Twórca tego fanowskiego dodatku przygotował odpowiednio 3 warianty, aby każdy mógł z niego skorzystać według własnych potrzeb. Odpowiednio można wybrać podmiankę za Triss i za czarownicę z Rysiowej Skały. Trzeci wariant jest w zasadzie rozszerzeniem wcześniejszych – modyfikuje kolor oczu Sabriny.

Sabrina Glevissig – Triss or Lynx Witch możecie pobrać stąd.

