Wytatuowane dziewczyny z Wiedźmina 3 bardzo popularne wśród graczy

Wiedźmin 3 otrzymał w ostatnim czasie trzy mody, które wpływają na wygląd Ciri, Triss oraz Yennefer. Pomysł trafiony, sądząc po popularności modyfikacji.

Wśród najpopularniejszych modów do gry Wiedźmin 3, na stronie nexusmods, możemy obecnie znaleźć projekty od JakeWho, który postanowił zaopatrzyć bohaterki w wiele różnych tatuaży. Są one rozmieszczone na całym ciele, również pod ubraniami. Z tego względu, żeby zobaczyć pliki oraz screeny, należy się zalogować na swoim koncie we wspomnianym serwisie i zaznaczyć wyświetlanie treści dla osób dorosłych.

Jednak poniżej zamieszczamy kilka przyzwoitych screenów, które pokazują część tatuaży. Należy również zaznaczyć, że oprócz samych tatuaży, autor modów pokusił się o zmiany w modelach ciał, zarówno przy Ciri, jak i przy Triss Merigold oraz Yennefer.

Wiedźmin 3 i wytatuowane bohaterki. Tak wyglądają

Zamysłem JakeWho było takie stworzenie tatuaży dla poszczególnych dziewczyn, by pasowały do ich charakteru lub historii. Dlatego też np. Cirilla posiada tatuaże związane z kulturą naszego świata, ze względu na rzekome podróże pomiędzy wymiarami.

Projektując tatuaże dla Ciri, postawiłem na jak najwięcej tatuaży związanych z kulturą Ziemi, ponieważ odwiedziła nasz świat. Kiedy tu była, zachowywała się jak zbuntowana nastolatka, posiadająca niszczycielskie moce. Miała świadomość, że przez nią wydarzyło się wiele tragedii. W rezultacie tatuaże Ciri wyobraziłem sobie jako chaotyczne, niezbyt smaczne, ale mocno reprezentatywne dla miejsc, które odwiedziła. JakeWho

W przypadku Yennefer moder starał się uwzględnić np. projekty słowiańskie i niekulturowe, związane z naturą czy śmiercią. Pojawiły się tutaj również smaczki nawiązujące do serialu Netflixa. Natomiast Triss dostała np. tatuaż na pośladku prezentujący medalion z wilkiem czy sabat czarownic na udzie.

