Płacząca Ciri potrafi wzruszyć. Wiedźmin 3 z małą poprawką

Wśród najnowszych modów do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, pojawiła się ciepło przyjęta przez społeczność poprawka do jednej scen.

Wiedźmin 3 otrzymał drugie życie po premierze oficjalnego pakietu REDkit i obserwujemy teraz wzmożoną aktywność na scenie moderskiej. Nowe narzędzia ułatwiają edycję plików gry, stąd możemy spotkać się z nowymi i ciekawymi projektami. Jednym z nich, który szczególnie spodobał się graczom, jest malutka poprawka w scenie, w której Ciri odwiedza Kaer Morhen.

Wiedźmin 3 ze wzruszającą sceną powrotu

Modyfikacja “Ciri crying when returning to Kaer Morhen” jest obecnie jedną z najczęściej pobieranych przez fanów Wiedźmina w serwisie Nexusmods. Choć sprowadza się do prostej zmiany w jednej scence przerywnikowej, widać że jest to zmiana wielce pożądana. Autor moda zaznacza, że dzięki jego poprawce poczujemy więcej emocji podczas powrotu dziewczyny do starego zamczyska.

To tylko mała edycja przerywnika filmowego z Ciri, przedstawiającego jej powrót do Kaer Morhen. Ciri zaczyna płakać po tym, jak zobaczyła Vesemira po powrocie do twierdzy, gdzie spędziła jeden ze szczęśliwych okresów swojego dzieciństwa. Pomyślałem, że jej wzruszenie wzmocni nastrój tej sceny. Nexusmods

Jeśli jesteście fanami Wiedźmina i lubicie dodawać do gry takie małe smaczki, modyfikację pobierzecie pod tym adresem. Poniżej zamieszczamy natomiast przykładowe screeny prezentujące płaczącą ze wzruszenia Cirillę.

Po zainstalowaniu moda, Ciri wzrusza się podczas powrotu do wiedźmińskiej twierdzy.

Screen prezentujący moda z płaczącą Ciri.

Źródło: Nexusmods