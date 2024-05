Wiedźmin 3 z kontrowersyjną opcją. „Obrzydliwe, dla chorych ludzi”

Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż jest rozwijany przez społeczność, lecz mało który mod wywołuje tyle emocji, co nowy projekt dotyczący Ciri.

Wciąż siedzicie przy grze Wiedźmin 3: Dziki Gon? Gra otrzymała dzisiaj oficjalny pakiet REDkit, który pozwoli tworzyć jeszcze lepsze modyfikacje do gry. Jednak i bez niego moderzy szaleją, co chwilę dostarczając najwierniejszym fanom Białego Wilka świeżutką zawartość i inne poprawki. Dopiero co na nexusmods zadebiutował projekt, który spotkał się z mieszanym odbiorem. Jedni chwalą, inni każą się leczyć. A idzie o… całowanie Ciri przez Geralta.

Wiedźmin 3 i mod z Ciri, który podzielił graczy

Modyfikacja Ciri kiss option for MCM wprowadza jedną opcję – możliwość pocałunku z Cirillą. Autor projektu chyba nie podejrzewał, że po udostepnieniu pliku rozpocznie się burza. W sekcji komentarzy dotyczącej moda wypowiadają się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy pomysłu. Ci drudzy nazywają modyfikację “obrzydliwą” czy też grzmią, że “niektórym osobom nie powinno się pozwalać na modowanie”. Ktoś również napisał, czy zdajemy sobie sprawę, że jeśli to pobierzesz i użyjesz, prawdopodobnie powinieneś szukać pomocy? Jeśli Geralt całujący swoją córkę wydaje ci się normalny, to jesteś chory.

Autor moda oczywiście nie zamierza milczeć i odpowiada na zarzuty, broniąc się tym, że w sieci są o wiele gorsze mody dotyczące Ciri i jakoś nikomu to za bardzo nie przeszkadza.

To dość ciekawe, że całowanie Cirilli, córki i potencjalnej następczyni tronu Emhyra var Emreisa, doprowadza kogoś do takiego amoku. To, że tej samej Ciri proponuje się seks od nie pamiętam już ilu lat, zdaje się im w najmniejszym stopniu nie przeszkadzać. Nexusmods

Po dzisiejszej premierze narzędzi REDKit spodziewamy się prawdziwego wysypu kolejnych modów do Wiedźmina 3. Wszystkie najlepsze i warte opisania, zebraliśmy w tym miejscu.

Źródło: Nexusmods