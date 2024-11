Wiedźmin 3 jeszcze bardziej next-gen

Chociaż poczciwy Wiedźmin 3: Dziki Gon ma już na karku prawie 10 lat, to nadal potrafi zachwycać rozmachem i oprawą graficzną. Tytuł zdaje się wcale nie starzeć – a przynajmniej nie na tyle, aby grafika czy rozgrywka odpychały nas od tej produkcji. Tym razem możemy zobaczyć, jak gra prezentuje się na nowej konsoli Sony, czyli PS5.

Na poniższym materiale wideo możecie zobaczyć porównanie, które zestawia produkcję odpaloną na PS5 Pro oraz na PC z RTX 4080 – zdecydowanie mocną maszyną. Jak waszym zdaniem prezentuje się grafika? Obie wersje wydają się być świetne!

Pamiętajmy jednak, że Wiedźmin 3: Dziki Gon nie otrzymał jeszcze oficjalnej łatki poprawiającej na PS5 Pro. To oznacza, że ulepszona konsola Sony uruchamia bazową wersję gry, która korzysta z systemowych poprawek — m.in. nakładki wyostrzającej obraz. Ostatecznie jednak nie jest to w pełni “PS5 Pro Enhanced”, jak ma to miejsce w grach, które stosowną łatkę już mają, np. Alan Wake 2.

Możemy jednak oczekiwać, że CD Projekt RED przygotuje stosowny pakiet poprawek, które wykorzystają moc nowej konsoli i dostosują grę do jej możliwości. Next-genowy patch na PS5 i Xbox Series X pokazał, że twórcy są w stanie wspierać produkcję sprzed lat i pozostaje nam mieć nadzieje, że i tym razem otrzymamy taką aktualizację.

Źródło: YouTube