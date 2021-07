Ten drobny mod do Wiedźmina 3 zyskuje na popularności. Niedoróbka RED-ów poprawiona

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Stworzono mod do Wiedźmin 3: Dziki Gon, który poprawi opisy i nazwy części lokacji w świecie gry. CD Projekt Red w pierwotnej wersji swojego dzieła nie przywiązało tak dużej uwagi do portów, a pewien modder postanowił to naprawić.

Autorem Harbor Names Restored jest MerseyRockoff, który podjął się stworzenia lepszego nazewnictwa wspomnianych wyżej lokacji. Ten zadbał również, aby każda z nich miała też stosowną deskrypcję. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie nam później skojarzyć, z jakim miejscem mamy do czynienia.

Ubolewać można nad tym, że mod nie otrzymał spolszczenia, jednakże bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości takie się ukaże. Sporą częścią społeczności fanów modyfikacji do tej gry są właśnie Polacy, dlatego tym bardziej powstanie polskiej wersji tego dodatku jest bardzo prawdopodobna.

Warto też wspomnieć, że MerseyRockoff zadbał o dwie wersje swojego dzieła. Oprócz standardowej można też pobrać wariant przygotowany pod współpracę z innymi modami, które ingerują w porty. Miło z jego strony, że zadbał także i o to.

Harbor Names Restored możecie pobrać stąd.

Bez wątpienia omawiana w artykule modyfikacja nie należy do największych, ale takie drobne zmiany też się przydają. Inni modderzy już niejednokrotnie poprawiali drobne niedoróbki, dlatego w sam raz ten mod sprawdzi się w jakiejś większej paczce. Niedawno na naszej stronie pojawił się tekst o innej zmianie interfejsu. Praktycznie każdy gracz Wiedźmin 3: Dziki Gon doskonale wie, jak uciążliwe jest zarządzanie tak małym ekwipunkiem, jaki znalazł się w grze. W tym miejscu odnajdziecie dobre rozwiązanie tego problemu.