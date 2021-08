Reszta świata zazdrości Polakom dialogu w Wiedźminie 3

6 lat od premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, a gracze odnajdują kolejne detale w tej produkcji. Polska wersja językowa posiada jeden ważny szczegół, którego zabrakło w zagranicznych tłumaczeniach.

Na tę nowinę natrafił użytkownik Reddita o nicku matrixxx98. Poniżej możecie zobaczyć jego wpis wraz zamieszczoną grafiką, która opisuje zaistniałą sytuację. Kojarzycie ten moment, gdy Ciri powraca do Kaer Morhen i wita ją Yennefer? Powitanie czarownicy w polskiej wersji rozpoczyna się słowem „Córeczko”, a w pozostałych lokalizacjach usłyszymy już tylko „ależ Ty wypiękniałaś” („My, you’ve grown beautiful.”).

Pod powyższym postem obecnie jest już ponad 830 komentarzy i sporo z nich z nich przedstawia oburzenie graczy względem tego, że część z nich otrzymała znacznie uboższe tłumaczenie gry. Nie dziwię się temu, ponieważ to jedno słowo rzeczywiście nadaje całej wypowiedzi bardziej emocjonującego znaczenia. W końcu dzięki niemu można lepiej odczuć, jak ważna jest Ciri dla Yennefer.

Grałem w to po polsku i nigdy nie pomyślałem, że to NIEZWYKLE WAŻNE zdanie nie występuje w żadnym innym tłumaczeniu. To jest do bani, szczerze mówiąc. – pisze Ichor 18

Do wszystkich niemówiących po polsku: jeśli czujecie się okradzeni, to powinniście. To jest bzdura i nie rozumiem, dlaczego CDPR miałoby to robić. – informuje Demens2137

To dość istotna informacja o relacji tych dwóch postaci. Nie mam pojęcia, dlaczego postanowili ją pominąć. Może ze względu na szybkość czytania. – twierdzi khajiitidanceparty

Co ciekawe, jak dotąd Wiedźmin 3 otrzymał aż 17 wersji językowych i jedynie polskie dialogi posiadają ten ważny zwrot. W jaki sposób mogło do tego dojść? Podejrzewam, że może to być po prostu wynik zatracenia się treści podczas przygotowywania pozostałych lokalizacji.

