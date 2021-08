Miniaturowe światy Wiedźmina 3, CP2077 i Skyrima. Zobaczcie niesamowite wideo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

To, co zobaczycie w tym artykule, to najpewniej jedne z najprzyjemniejszych widoków, z jakimi ostatnimi czasy możecie mieć styczność. Oto piękne nagrania wzorowane na dioramy z takich gier jak Wiedźmin 3, CP2077 i wiele więcej!

Na kanale Flurdeh możecie odnaleźć masę fenomenalnie wykonanych wideo. Część z nich to seria „Tilt Shift”, w której twórca zdecydował się na stworzenie naprawdę wyjątkowych nagrań. Z moich obserwacji wynika, iż najczęściej stworzono je przy wykorzystaniu trybu fotograficznego lub ze specjalnych modyfikacji. Następnie w programie do montażu dzieje się cała magia poprzez wycinanie wielu klatek, nałożenie rozmazania oraz przyspieszenie obrazu. Rzućcie okiem, ponieważ jest naprawdę na co.

Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to wszystko się prezentuje. Gdybym nie wiedział, w jaki sposób zostały te małe dzieła sztuki wykonane, od razu bym pomyślał, że to przepiękne animacje 3D. Tak jednak nie jest, co tylko dodaje uroku. Nie wiem jak Wam, ale mi najbardziej spodobały się kadry z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Na kanale Flurdeh znajdziecie jeszcze więcej takich filmów. Fallout New Vegas, Guild Wars 2 i masa innych. Zachęcam tam zajrzeć, ponieważ wtedy Wasze oczy odejdą do krainy ukojenia. Prawda jest taka, że efekt nie jest trudny do odtworzenia, dlatego każdy z podstawowymi umiejętnościami montażu wideo powinien sobie z tym poradzić.

