Fallout 76 osiągnął rekord wszechczasów. Tak dobrze jeszcze nie było

Fallout 76 na szczycie. Liczba graczy rekordowa

Ponad 64 tysiące graczy w jednym momencie znalazło się w świecie Fallout 76 w ostatnią sobotę. Swoiste odrodzenie gry nie odbyłoby się z pewnością bez szału na uniwersum, który wywołał serial na Amazon Prime Video — ale też nie byłby możliwy, gdyby twórcy kompletnie porzucili początkowo nieudany projekt. Gra zanotowała swój rekord wszechczasów, znacząco przebijając poprzednie osiągnięcie i peak. Wówczas ten wynosił około 40 tysięcy osób.

To jednak tylko dane ze Steam, a przecież w sieciowego Fallouta możemy grać również za pośrednictwem Xbox Game Pass na PC, czy w ramach wydań konsolowych. Czy wy również wróciliście do rozgrywki? A może rozpoczęliście ją po raz pierwszy? Okazuje się, że MMO w post-nuklearnym świecie jest obecnie zdecydowanie warte uwagi.’

Ciężko wyjść ze zdumienia na to, jak bardzo gra zmieniła się w ostatnich latach. Na premierę mówiono, że to jeden z najgorszych startów w historii gier. Zdania te nie były przesadzone, albowiem w odsłonie opatrzonej numerem 76 do poprawy było praktycznie wszystko — nie tylko sama Ameryka, ale większość technicznych aspektów rozgrywki, zawartość i nie tylko. Po latach tytuł ten zmienił się nie do poznania. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że warto było czekać!

