Weekendowe okazje w PS Store. Cyberpunk 2077 i nie tylko

Informowaliśmy Was już o trwającej aktualnie w sklepie Steam weekendowej wyprzedaży, w której ramach możecie zgarnąć w niższej cenie między innymi No Rest for the Wicked czy też Frostpunk 2. Nie jest to jednak jedyna weekendowa wyprzedaż, z jakiej można aktualnie skorzystać. Jeżeli bowiem korzystacie z konsol PlayStation, sporo przecen z okazji weekendu znajdziecie także w PlayStation Store.

Weekendowa wyprzedaż w PS Store. Okazje na PS4 i PS5

Z powyższego zestawienia, oprócz oczywistych poleceń, warto na pewno sprawdzić Sea of Thieves, czyli skoncentrowaną na zabawie wieloosobowej przygodową grę akcji, w której wcielamy się w pirata i poszukujemy skarbów. No, tak w bardzo dużym skrócie. Produkcja słynie z humoru oraz bogatej ilości aktywności pobocznych do sprawdzenia. Raczej nie będziecie się w niej nudzić.

Jeżeli natomiast korzystacie również z pecetów i raczej wolelibyście w ten weekend nie wydawać żadnych pieniędzy, w takim przypadku serdecznie zapraszamy Was do naszej sekcji z grami za darmo. Dzisiaj informowaliśmy Was już o darmowej produkcji Reborn: An Idle Roguelike RPG, zaś wczoraj mogliście zapoznać się z kilkoma innymi tytułami. Zainteresowani mogą chociażby odbierać za darmo Asterix i Obelix XXL: Romastered. Po więcej informacji zapraszamy oczywiście do osobnej wiadomości.

Źródło: PlayStation Store