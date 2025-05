Bombowa cena! Warhammer rekordowo tanio w PS Store

Miłośnicy kooperacyjnych gier akcji mają powód do radości, ponieważ Warhammer: End Times – Vermintide na PS4 jest obecnie dostępny w PlayStation Store za jedyne 12,90 zł, co stanowi aż 90% zniżki od standardowej ceny 129 zł.

To kolejna świetna i “prawdziwa” okazja z PS Store. Dopiero co podrzucaliśmy Wam gangsterski dramat w historycznie niskiej cenie na PlayStation, zrobiliśmy też dla Was specjalne zestwienie 50 gier przecenionych do poziomu absurdu, a tutaj kolejna niespodzianka. Dzisiaj możemy sięgnąć po Warhammer: End Times – Vermintide w najniższej cenie, jaka została odnotowana w sklepie Sony. Możecie być zatem pewni, że taniej nie było!

PS Store z doskonałą promocją na Warhammer: End Times – Vermintide

Jak wspomnieliśmy, 12,90 zł na opisywanego Warhammera, to najniższa cena w historii tej gry na platformie Sony, a promocja obowiązuje do 5 czerwca 2025 roku, do godziny 00:59 czasu polskiego. Tytuł zbiera bardzo dobre oceny wśród graczy ze średnią 4,06/5. Może nie jest to ogromny hit, ale nikt nie powie, że gra nie oferuje porządnej zabawy na wysokim poziomie.

W grze wcielasz się w jednego z pięciu bohaterów, którzy muszą stawić czoła hordom skavenów w zrujnowanym mieście Ubersreik. Rozgrywka skupia się na kooperacji dla maksymalnie czterech graczy online, oferując intensywne starcia z wykorzystaniem różnorodnego arsenału broni białej i palnej. Jednak jeśli nie mamy kompanów do zabawy, możemy również zagrać samemu.

Dodatkowo, w ramach tej promocji, dostępne są również zniżki na wybrane dodatki do gry, takie jak:

Mapa Karak Azgaraz – 22,50 zł (50% zniżki)

– 22,50 zł (50% zniżki) Mapa Stromdorf – 16,00 zł (50% zniżki)

– 16,00 zł (50% zniżki) Skórka Bardin ‘Studded Leather’ – 3,62 zł (50% zniżki)

Dodatki znajdziecie na karcie gry w PS Store (link powyżej) i tam się w nie zaopatrzycie, jeśli zechcecie.

Źródło: PS Store