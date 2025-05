Gry od 2 zł i nowe rekordy cenowe w PS Store. Oto 50 gier przecenionych do poziomu absurdu!

Czas odkurzyć portfel z drobniaków, ponieważ w PS Store wystartowała wyprzedaż “Multiwersum Gier”, która potrwa do 5 czerwca 2025 roku. Oznacza to setki tytułów w promocji, a my przedstawiamy te najtańsze do 30 zł, które są prawdziwymi, a nie “udawanymi” promocjami. W jakim sensie? Prezentujemy tylko takie gry, które osiągnęły swoje historyczne minimum cenowe. Więcej – niektóre z nich zostały przecenione nawet poniżej dotychczasowych rekordów! Sprawdź zatem, które tytuły warto dorwać, zanim wrócą do regularnych cen.

50 gier z PS Store, ale tylko takich, które nigdy tańsze nie były! (część 1)

Jeśli jeszcze nie wierzysz, że za kilka złotych da się kupić fajną grę na PS5 lub PS4, to na początek zobacz kilka mniejszych propozycji, zanim przejdziemy do tytułów AAA. Mamy tutaj np. Bouncy Bullets 2 za 2,25 zł, Moto Racer 4 za 4,50 zł czy Flockers od twórców Wormsów – również za 4,50 zł. To nie są dema ani dodatki, a pełne wersje, idealne do spróbowania czegoś nowego bez ryzyka.

Nowe rekordy cenowe z sercem

Niektóre z gier oznaczyliśmy symbolem ❤️ – to znak, że osiągnęły nowe, historyczne minimum cenowe. Z mniejszych i tańszych gier przykładem może być Zombie Rush (na PS4 i PS5) za 6,75 zł, a z PS Plus nawet za 4,72 zł. Podobnie wygląda sytuacja z Ricky Recharge (8 zł / 6 zł z PS Plus), a także z Systemem Krytycznym 2, który również przebił dotychczasowe minimum i kosztuje zaledwie 8,90 zł.

Dobre tytuły za grosze – zaskakujące nazwiska

W tej części znajdziesz też kilka większych nazwisk, które może nie były hitami AAA, ale potrafią zapewnić rozrywkę na długie wieczory. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter i Crimes and Punishments za nieco ponad 14 zł to świetne propozycje dla fanów kryminałów. Ciekawą propozycją jest również Gravel dla miłośników wyścigów (8,90 zł), czy Aven Colony – strategia sci-fi za 14,90 zł. Kiedy ostatnio grałeś w coś takiego za mniej niż 20 zł?

