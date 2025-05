Gangsterski dramat w historycznie niskiej cenie w PS Store

Lubicie gry gangsterskie, a nie posiadacie jeszcze w swojej bibliotece Mafia III: Edycja Ostateczna? To świetna produkcja z kinowym rozmachem i choć może nie dorównywać poprzednim odsłonom, to nadal warto ją przejść. Wystarczy zresztą spojrzeć na oceny w PS Store, gdzie średnia z 57 tys. ocen wynosi 4,11/5, zatem przyzwoicie.

Mafia III: Edycja Ostateczna najtaniej w PS Store

Gra doczekała się właśnie porządnej promocji, zatem posiadacze PS4 i PS5 mogą ją zgarnąć za 25,80 zł. To najniższa cena w historii, którą zanotowano w PS Store na ten tytuł, więc to niezła okazja. Oferta obowiązuje do 29 maja 2025 roku:

Mafia III: Edycja Ostateczna to kompletna wersja kultowej gry akcji osadzonej w fikcyjnym mieście New Bordeaux, inspirowanym Nowym Orleanem z 1968 roku. Gracz wciela się w Lincolna Claya, weterana wojny w Wietnamie. Po tragicznej zdradzie bohater postanawia rozprawić się z włoską mafią i zbudować własne imperium przestępcze.

Edycja Ostateczna zawiera podstawową grę oraz wszystkie trzy główne dodatki fabularne: “Znak czasu”, “Gaz do dechy” i “Nad prawem”, które rozszerzają historię i wprowadzają nowe lokacje, bronie oraz misje.

Gra oferuje intensywną narrację, brutalną rozgrywkę i realistyczne odwzorowanie społecznych napięć Ameryki lat 60. Oprawa graficzna została ulepszona, by lepiej oddać klimat tamtej epoki. To idealna okazja, by przeżyć gangsterską opowieść od początku do końca w jednym, kompletnym pakiecie.

Źródło: PS Store