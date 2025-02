Walentynkowa wyprzedaż w GOG.com. Miłość od pierwszego piksela

W internetowym sklepie GOG wystartowała wyprzedaż pod tytułem Miłość od pierwszego piksela. Jak nietrudno się domyślić, promocja została zorganizowana z okazji dzisiejszych Walentynek. Postanowiliśmy więc przejrzeć dla Was ofertę i wybrać najciekawsze tytuły, których ceny obniżono.

Wyprzedaż w GOG.com z okazji Walentynek. Tanie gry na PC

Jest tego naprawdę sporo, a przeceniono między innymi takie gry jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Fallout 4: Game of the Year Edition, Disco Elysium: The Final Cut, czy też Kingdom Come: Deliverance. Oczywiście, skoro mówimy o GOG-u, mamy również osobną kategorię w postaci Good Old Games, czyli katalog składający się wyłącznie ze starszych klasyków. Poniżej prezentujemy więc listę wybranych ofert.

Pełną ofertę wyprzedaży znajdziecie pod tym adresem.

Źródło: GOG.com