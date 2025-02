Najlepsze gry za darmo w lutym 2025. Pobieraj 14 gorących premier free to play

Luty w pełni, zatem sprawdzamy najlepsze gry za darmo z tego miesiąca, które pojawiły się na Steam. Jak się okazuje, jest tego całkiem sporo, a wszystko macie za free i to na zawsze.

Po styczniu, w którym wybraliśmy aż 42 najlepsze bezpłatne premiery, przychodzi pora na nowości free to play z lutego 2025. Choć miesiąc jeszcze trwa, już dzisiaj polecamy Wam świetne gry za darmo, które zatrzymacie w swojej bibliotece na zawsze. Są to oczywiście tytuły niezależne, ale z wysokimi ocenami lub na tyle ciekawe, że warto je zgarnąć i sprawdzić osobiście. W kolejnych dniach nasza zbiorówka będzie aktualizowana, więc to dopiero początek dobroci, które Wam zaprezentujemy.

Nowe gry za darmo na Steam w lutym 2025

Na kolejnych stronach znajdziecie fajne strzelanki, platformówki, horrory, tytuły z gatunku RPG i wiele więcej. Na początek proponujemy pobrać darmową grę grozy z cudowną grafiką oraz póki co ocenami ze średnią 92/100.

Project Hailstorm

Choć nie jest to długa gra, to bardzo doceniona przez użytkowników platformy Steam. Ten mały horror zebrał dopiero ponad 60 recenzji, ale średnia ocen na poziomie 92/100 po prostu pokazuje, że warto go sprawdzić. Wcielamy się tutaj w badacza wysłanego, aby odkryć tajemnice projektu gdzieś w jaskiniach Antarktydy.

Gra posiada piękną oprawę graficzną i jak pisze jeden z graczy na Steam, to małe doświadczenie fabularne, z doskonale zaprojektowanymi poziomami, zasobami, teksturami, oświetleniem i łamigłówkami do rozwiązania. No i przede wszystkim jest… strasznie.

Project Hailstorm – odbierz za darmo

Druga gra za darmo na kolejnej podstronie.