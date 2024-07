Uwielbiam staroszkolne FPS-y, podobnie jak i te, które swoje tryumfy świętowały kilkanaście lat temu. Świetna historia, rozgrywka dla jednego gracza i kilka do kilkunastu godzin zabawy. Bez craftingu czy dziwnych systemów, za to z genialnym systemem strzelania. Okazuje się, że właśnie taki będzie VLADiK BRUTAL. To nowy FPS, który już w przyszłym miesiącu zadebiutuje na PC.

VLADiK BRUTAL, czyli nowy i brutalny FPS na PC

Gra VLADiK BRUTAL to swoisty hołd klasykom FPS, który zabierze nas do nieprzyjemnych realiów dyktatury w Europie Wschodniej. Produkcja tworzona przez jednego dewelopera cechować się będzie niezwykle zaawansowaną fizyką i brutalnością. Rozczłonkowywanie przeciwników to w tym wypadku chleb powszedni.

Co powiecie na zarys fabuły? Oto on:

W fikcyjnym kraju położonym w Europie Wschodniej dyktator rządzi krajem przez wiele lat. Władca jest naprawdę paranoiczny, przeprowadzał wiele akcji i zabijał ludzi, którzy byli przeciwko niemu. Aby kontrolować zwykłych ludzi, ludziom wszczepiano chipy w szyję, aby ich śledzić. Wszyscy ludzie otrzymywali takie same ubrania z pewnym numerem i wszystko było kontrolowane przez rząd. Ale to nie wystarczyło władcy, zbudował Duże Centrum Badawcze, aby wzmocnić swoich zabójców, ale cała brudna robota była wykonywana na więźniach. Kraj miał wielu więźniów, ponieważ wielu z nich walczyło i próbowało złamać dyktaturę, ktoś został stracony, ktoś został wrzucony do więzienia i wykorzystany jako niewolnicy Opis gry

Czym uraczy nas gra? Oto rzeczy, które przygotował twórca:

Różnorodni przeciwnicy i sojusznicy

12 rodzajów różnych broni

Oryginalna fabuła

Interesujące lokacje z wieloma easter eggami

Brutalny system obrażeń

Różne zagadki i sekrety

Gra zadebiutuje na PC (Steam) już 9 sierpnia i zapewni nam rozgrywkę na około 6-8 godzin.

Źródło: dsogaming.com