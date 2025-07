Ultra Street Fighter IV za darmo na Steam. Zapowiedziano wielką akcję

Fani mordobić mają powód do radości. Już za chwilę w ramach nowej akcji od Legion Gaming Community rozdawane będą darmowe klucze do Ultra Street Fighter IV. To jednak nie giveaway dla każdego, z ograniczonym czasem. Liczba kluczy jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.

Ultra Street Fighter IV za darmo wkrótce

Rozdawnictwo rusza 6 sierpnia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Żeby wziąć w nim udział, trzeba mieć konto w Legion Gaming Community, bo właśnie tam będzie można odebrać kupon na grę. Drugi niezbędny krok to utworzenie konta na Gamesplanet. Dopiero tam kupon można zamienić na pełnoprawny klucz Steam.

Ultra Street Fighter IV to nie byle jaka bijatyka. Grę doładowano pięcioma nowymi zawodnikami, sześciowami dodatkowymi arenami i sporą liczbą zmian balansujących rozgrywkę. Do tego dochodzą autorskie tryby i mnóstwo zawartości dla fanów pojedynków 1 na 1. Capcom wiedział, jak wycisnąć ostatnie soki z klasycznego Street Fightera IV.

Lepiej założyć wszelkie niezbędne konta już teraz i zapisać datę w kalendarzu. O ile nie będzie limitu czasu, wszystko zależy od liczby dostępnych kluczy. Oznacza to, że mogą zniknąć bardzo szybko. Dlatego jeśli zależy wam na tym tytule, lepiej już teraz założyć oba konta i przygotować się na start 6 sierpnia.

Warto dodać, że do odebrania będzie oficjalny klucz Steam. Nie ma żadnych kombinacji z launcherami czy czasową aktywacją, gra zostaje na waszym koncie na zawsze.

Źródło: Lenovo