Darmowa konkurencja EA Sports FC zaprasza na otwarte testy na PC

Na fanów piłki nożnej czeka ciekawa atrakcja! UFL rusza z dużym testem demo na PC. Rozgrywki rozpoczną się już 9 czerwca i potrwają do 16 czerwca. To idealna okazja, by sprawdzić nową produkcję przed jej oficjalną premierą, a przy okazji dorzucić swoje trzy grosze do jej rozwoju.

Pierwszy gwizdek w nowej lidze UFL

Wersja testowa UFL to coś więcej niż zwykłe demo. Gracze otrzymają dostęp do sieciowych lig, meczów z innymi użytkownikami i systemu zarządzania klubem. Co ważne – zagrać będzie można z użyciem licencjonowanych piłkarzy. Cała inicjatywa potrwa równo tydzień, a twórcy zamierzają intensywnie słuchać opinii graczy, by dopracować balans, serwery i ogólne wrażenia z gry.

Aby wziąć udział, wystarczy pobrać klienta gry, który udostępniony zostanie już 6 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego. Serwery ruszą 9 czerwca o 9:00 rano, a ostatni gwizdek padnie 16 czerwca tuż przed północą. Postępy z dema nie przeniosą się do pełnej wersji – po zakończeniu testów wszystko zostanie zresetowane.

W ramach podziękowania każdy, kto rozegra minimum pięć meczów w dowolnym trybie, otrzyma specjalną odznakę. Znaczek będzie dostępny dopiero po premierze gry i będzie świadectwem udziału w tej pierwszej, ważnej fazie rozwoju UFL. Ma też pełnić funkcję ozdoby – gracze będą mogli pochwalić się, że byli częścią społeczności testującej tytuł od samego początku.

Ruszaj na boisko i daj znać, co myślisz

Twórcy z zespołu Strikerz Inc. zapowiadają, że UFL ma być sprawiedliwą, nastawioną na rywalizację i całkowicie darmową grą piłkarską.

Demo UFL to nie tylko okazja do pogrania, to również realny wkład w rozwój nowej piłkarskiej marki. Zespół twórców obiecuje, że każda opinia zostanie wzięta pod uwagę. Jeżeli więc interesują cię gry sportowe i chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać kolejna alternatywa dla FIF-y i eFootballa, warto się zaangażować. UFL debiutuje już niedługo, a teraz masz szansę zagrać za darmo i pomóc stworzyć coś od podstaw.

Źródło: Steam