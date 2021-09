Ten sam piłkarz w UFL, FIFA i eFootball wygląda jak cztery różne osoby

Niedawno twórcy UFL podzielili się pierwszym materiałem wideo na silniku gry. Pokazali znanego piłkarza Manchasteru City – Oleksandra Zinchenko, którego można ujrzeć też w innych piłkarskich produkcjach.

Na poniższym wideo możecie zobaczyć porównanie jego modeli z UFL, FIFA 21, FIFA 22 i eFootball. Różnice widać na pierwszy rzut oka i nie można mówić o tym, że są tylko subtelne. Rzućcie okiem i oceńcie sami.

Nie wiem jak Wy uważacie, ale ja tu widzę czwórkę zupełnie różnych ludzi. Zacznę od jego wersji w wydaniu od Konami. Tam wygląda najmniej atrakcyjnie. Twarz jest pozbawiona detali, a cieniowanie prezentuje się sztucznie.

Na drugim miejscu w podium widzę oba ostatnie wydania serii FIFA. Szczegółów jest znacznie więcej i widać tu już wyraźne, mocne rysy twarzy. Wysokiej jakości tekstury oraz mniej kanciaste oświetlenie też robią swoje. Szczególnie to drugie lepiej prezentuje się w części z „22” w tytule.

Jednak to w UFL Zinchenko na ten moment wygląda najlepiej. Poprzednio chwaliłem jego zaawansowaną strukturę włosów w modelu 3D i dalej przy tym pozostaję. Uważam, że pracownicy z Strikerz Inc. nieźle się postarali. Mimo to, należy pamiętać, że jeszcze sporo może się zmienić, ponieważ nagranie, z którego pochodzi wymieniony kadr, jest oznaczone napisem „in-game footage, work in progress”.

A według Was w której wersji piłkarz Manchesteru City prezentuje się najlepiej?