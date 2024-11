Assassin’s Creed Syndicate z łatką na konsole nowej generacji

Assassin’s Creed Syndicate to gra wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, to ostatnia część serii, w której mieliśmy do czynienia z “klasycznym” style zabawy, bez tego RPG-owego charakteru wprowadzonego przez Origins. Poza tym, to właśnie wtedy francuski gigant zaprosił nas do śledzenia losów nie jednego, a dwójki bohaterów – charakterystycznego rodzeństwa, które postanowiło przejąć kontrolę nad Londynem. I tak się właśnie składa, że ta odsłona otrzymała dziś next-genowy patch. Co ważne, nie tylko na PS5 Pro. Łatka dotyczy również Xboksów i bazowego modelu PS5.

Czego możemy oczekiwać na poszczególnych konsolach? Gra będzie działać zdecydowanie lepiej:

Xbox Series X – rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę

– rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę Xbox Series S – rozdzielczość 1080p i 60 klatek na sekundę

– rozdzielczość 1080p i 60 klatek na sekundę PS5 – 1080p i 60 klatek na sekundę

– 1080p i 60 klatek na sekundę PS5 Pro – 4K/1080p i 60 klatek na sekundę

Łatka next-genowa została udostępniona dzisiaj, czyli 19 listopada. Dokładnie 9 lat po debiucie gry jeszcze w czasach PS4 i Xbox One. Z perspektywy czasu uznaję tę odsłonę za grę, która niejako została zapomniana. Zdecydowanie więcej mówiło się o Unity osadzonym w Paryżu, podczas gdy londyńska przygoda nie otrzymała od graczy tak wiele uwagi. Czy słusznie? Niekoniecznie. To wciąż świetna historia z dwójką charyzmatycznych bohaterów.

Tak się składa, że miałem okazję powrócić do niej kilka miesięcy temu — co prawda na PC — żeby przypomnieć sobie, co Ubi zaserwowało nam przed laty. I nieźle się zaskoczyłem, widząc świetny klimat i wciąż genialną oprawę wizualną. No i ten Londyn, choć wirtualny, to potrafi wciągnąć zupełnie jak prawdziwy. Warto zagrać!

