Ubisoft wyłącza funkcje sieciowe w kilku swoich grach

Ubisoft poinformował, że odcina kilka swoich gier od dostępu do funkcji sieciowych. Wydawca zaznacza, że taki ruch pomoże w rozwoju nowszych produkcji.

Najwięksi branżowi giganci w tym roku żegnają się z wieloma swoimi usługami. Niestety, gracze mocno na tym stracą. Najpierw Sony poinformowało o wyłączeniu PlayStation Store na starszych konsolach, a teraz Ubi dokłada cegiełkę od siebie. Wkrótce kilka gier słynnego wydawcy utraci dostęp do funkcji online oraz trybów wieloosobowych.

Ubisoft ogranicza osiem swoich produkcji

Na stronie firmy pojawiła się aktualizacja listy gier, które stracą funkcje sieciowe. Osiem tytułów Ubi zostanie odciętych od serwerów. Nastąpi to już 22 maja bieżącego roku. Jeśli chcecie sprawdzić któryś z wymienionych niżej tytułów w całej okazałości, to macie na to niecałe dwa miesiące. Warto dodać, że zmiana ta dotyczy tylko i wyłącznie wersji gier na PC.

Oto lista tytułów, które zostaną pozbawione funkcji sieciowych:

Assassin’s Creed 2

Prince of Persia: Zapomniane Piaski

Far Cry 2

Anno 1404

Might & Magic – Clash of Heroes

Splinter Cell Conviction

The Settlers 7

Might & Magic X – Legacy

Dla graczy nie oznacza to niczego dobrego. O ile tryby singleplayer wciąż będą działać bez zarzutu, tak kilka produkcji straci parę istotnych funkcji, a poszczególne tryby multiplayer zostaną całkowicie zamknięte.

Które gry Ubisoftu najbardziej stracą na odcięciu od serwerów?

Największym poszkodowanym zdaje się być Splinter Cell Conviction. Tytuł ten posiada kooperacyjną kampanię, która zgarnęła wiele pochwał od graczy. O ile nie jest to dziś zbyt popularna produkcja, tak chęć przejścia tego elementu historii stanie się niemożliwa. No chyba, że znajdziecie kogoś, kto skusi się na kanapowego co-opa.

Dodatkowo sporo stracą również miłośnicy strategii. The Settlers 7 i Anno 1404 pozwalały na rozgrywkę po sieci i ta również stanie się teraz niemożliwa. Wielka szkoda, ale za to wkrótce doczekamy się nowej odsłony Settlersów, a najnowsze Anno to naprawdę świetna gra.

Zmiany w pozostałych produkcjach dotkną głównie pomniejszych szczegółów. Nie zobaczymy już sieciowych statystyk oraz świeżutkich informacji od Ubi. Te drugie akurat raczej i tak się już nie pojawiały.

Ubisoft uzasadnia taką decyzją w dość prosty i rozsądny sposób. Odcięcie paru gier od dostępu do serwerów nieco je odciąży i pozwoli na lepsze zagospodarowanie mocy. Co więcej, ograniczone produkcje nie należą do zbyt często ogrywanych, więc ich dalsze utrzymywanie najzwyczajniej w świecie się nie opłaca.

Ubi ma pod sobą aktualnie kilka sporych gier multiplayer, więc nic dziwnego, że chce wspierać je tak mocno, jak to tylko możliwe.

