Ubisoft nie wie, czego chcą gracze. Twórca Assassin’s Creed “Nie wiemy, jak do nich dotrzeć”

Od dłuższego czasu Ubisoft ma problemy wynikające m.in. ze słabego przyjmowania przez fanów ich kolejnych produkcji. Niski poziom zaufania, słaba sprzedaż i popełnianie masy błędów — to znak rozpoznawczy firmy w ostatnim czasie. Nawet producent Assassin’s Creed Shadows przyznał, że gigant się pogubił i nie wie, jak dotrzeć do graczy, ani czego chcą.

Ubisoft się pogubił, producent Assassin’s Creed potwierdza

Jak osiągnąć sukces w branży gier? Najlepiej wiedzieć, czego chcą gracze i im to dać. W możliwie najlepszej dostępnej formie, aby fani mogli nimi pozostać, a przy okazji udało się przyciągnąć nowych miłośników danej marki czy serii. I tak się składa, że swego czasu Ubisoft był w tym fachu niemalże mistrzem, dotrzymując obietnic i dostarczając nam piekielnie udanych gier. Coś się jednak popsuło, a dziś jesteśmy świadkami istnego błądzenia we mgle. Wystarczy wymienić kilka tytułów, aby zauważyć, jakie problemy ma gigant: Skull and Bones, XDefiant, Star Wars Outlaws, czy nadchodzące Assassin’s Creed Shadows.

Problemy firmy są analizowane od dłuższego czasu, a w gąszczu negatywnych opinii od fanów znaleźć możemy również głosy samych zainteresowanych. Ostatnio na temat problemów Ubisoftu wypowiedział się producent nadchodzącej gry o Asasynach. Ja przyznaje, gigant nie do końca wie, czego chcą gracze. Ma też duże problemy z tym, aby do nich dotrzeć:

Musimy dowiedzieć się, gdzie są gracze, co jest pytaniem, które zadawałem sobie przez ostatnie dwa lata. Gdzie są gracze? W co grają? Należy dowiedzieć się, czego oczekują, dotrzeć do nic.

Marc-Alexis Côté

Zobacz też: Premiera STALKER 2 już niebawem. Tutaj kupicie grę taniej jeszcze przed debiutem

Choć nie jest to wskazówka precyzyjna, to wiele mówi o sytuacji firmy. Głosy z wewnątrz sugerują, że gigant się pogubił. To naprawdę jednoznacznie świadczy o głęboko zakorzenionych problemach. Coś jak gdyby Ubisoft zgubił trop i od dłuższego czasu podejmował jak na złość, złe decyzje. Ciekawe, czy Shadows pozwoli im się odbić…

Źródło: tech4gamers.com