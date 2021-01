Wskrzeszenie Lucasfilm Games błyskawicznie wpłynęło na branżę gier. Okazuje się, że Ubisoft stworzy grę osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen.

Wieść o ożywieniu Lucasfilm Games wywołała szereg głośnych dyskusji. Gracze zastanawiali się czy oznacza to, że Electronic Arts utraciło ekskluzywność na produkcję gier w świecie Gwiezdnych Wojen.

Na dalsze ruchy Disney nie musieliśmy zbyt długo czekać. Ubisoft oficjalnie ogłosił, że zespół Massive zajmie się produkcją gry w uniwersum słynnej, gwiezdnej sagi.

Galaktyka Gwiezdnych Wojen jest wspaniałym źródłem motywacji dla naszych zespołów do wprowadzania nowości i poszerzania granic naszego medium. Budowanie nowych światów, postaci i opowieści, które staną się częścią świata Gwiezdnych Wojen, jest dla nas niesamowitą możliwością i jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że studio Ubi Massive blisko współpracuje z Lucasfilm Games, aby stworzyć oryginalną przygodę w świecie Gwiezdnych Wojen, która będzie inna od wszystkiego, co do tej pory stworzono.

– komentuje Yves Guillemot, prezes Ubisoftu dla Wired