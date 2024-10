Zaskakujące wieści pojawiły się w sieci. Jak podaje Walter Bloomberg, Ubisoft ma zostać wystawiony na sprzedaż, a zainteresowani zakupem są Chińczycy z Tencent Holdings Ltd. Firma rozważa opcje przejęcia, a co za tym idzie zmiany strategii firmy i jej ustabilizowania na rynku. Wszystko przez dramatyczne spadki wartości.

Ubisoft na sprzedaż? Wielkie zmiany na horyzoncie

Podobno trwają rozmowy nad… prywatyzacją Ubisoftu, a konkretniej nad sprzedażą wydawcy i twórcy gier. Zainteresowany zakupem ma być chiński Tencent Holding Ltd., który swego czasu nabył m.in. rodzimy Techland. Chociaż firma posiada już jakąś część udziałów w Ubisofcie, to na skutek ostatnich wydarzeń ma planować zwiększenie, a nawet przejęcie kontroli. Wszystko przez drastyczne spadki wartości na giełdzie i oczywiste problemy firmy. Ta nie zaliczyła zbyt dobrego roku. Wydali masę kasy na Skull and Bones, zebrali baty za premierę Star Wars Outlaws, a na horyzoncie nie widać szans na poprawę.

Wieści szybko sprawiły, że i inwestorzy zwiększyli swoje nadzieje wobec firmy. Widać to po giełdowych ruchach.

TENCENT, GUILLEMOT FAMILY ARE SAID TO WEIGH BUYOUT OF UBISOFT



UBISOFT JUMPS 10%, ENTERS TRADING HALT, AFTER BUYOUT REPORT — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 4, 2024

Zobacz też: Recenzja Silent Hill 2 Remake. Bloober, jak wyście to zrobili…?

Wycena Ubisoftu poszła mocno w górę względem tego, co było w ostatnich dniach. Firma nadal jest dość “tania” w przeliczeniu na akcję, ale skok z 10,77 euro na 14,07 euro to wzrost o około 30% w dość krótkim czasie. Wychodzi na to, że potencjalne wykupienie może faktycznie być nadzieją dla firmy. Obecna strategia ewidentnie nie zdaje egzaminu…

Źródło: Twitter