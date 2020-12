Twórcy Star Wars: Jedi Fallen Order pracują nad nową marką

Twórcy Star Wars: Jedi Fallen Order, czyli Respawn Entertainment, szukają pracowników. Deweloperzy przygotowują zupełnie nową markę.

Respawn Entertainment ma bardzo ciekawą historię tworzenia gier. Studio odpowiada za takie hity jak seria Titanfall lub Star Wars: Jedi Fallen Order. Z drugiej strony deweloperzy ostatnio zaliczyli małe potknięcie w postaci Medal Of Honor: Above And Beyond, które ma sporo problemów.

Zespół nie zamierza poprzestawać na swoich najbardziej znanych markach, choć stale je rozwija. Mamy pewność, że powstaje Fallen Order 2, a dodatkowo deweloperzy stale rozwijają Apex Legends. Wygląda na to, że Respawn tworzą przy okazji nową markę.

Na stronie studia pojawiło się ogłoszenie o rekrutacji nowych pracowników.

Szukamy inżyniera programowania ogólnego na pełny etat, aby dołączył do małego zespołu, który pracuje nad zupełnie nową marką. Fragment ogłoszenia Respawn Entertainment

Mało konkretów, ale otwiera to spore poletko dla spekulacji. Nikt nie byłby specjalnie zdziwiony, gdyby Respawn pracowało nad nową grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Fallen Order to ogromny sukces, druga odsłona serii już powstaje, ale Respawn idealnie nadawałoby się do stworzenia – przykładowo – szybkiej strzelanki z perspektywy pierwszej osoby, która stawiałaby na historię.

Tworzenie dwóch gier osadzonych w znanych uniwersum w jednym studiu wydaje się być jednak mało prawdopodobne. EA zazwyczaj rozbija takie projekty na kilka zespołów, więc niewykluczone, że Respawn po prostu pracują nad produkcją w nieznanym wcześniej uniwersum.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.