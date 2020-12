Medal Of Honor: Above And Beyond ma całą masę problemów

Fani kultowej serii strzelanek nie będą zadowoleni. Medal Of Honor: Above And Beyond ma dużo większych i mniejszy problemów, w tym masę błędów.

Niedawno podzieliliśmy się z Wami ogromnymi wymaganiami sprzętowymi MoH: Above and Beyond. Gra wymaga bardzo dużej ilości miejsca na dysku i może pokonać niejedną, mocną konfigurację PC.

Okazuje się jednak, że problematyczne dla graczy są nie tylko wymagania, ale i stan techniczny najnowszej odsłony Medal of Honor przeznaczonej na VR. Twórcy nie popisali się w kwestii poprawienia błędów przed premierą i gracze donoszą, że liczba bugów jest naprawdę spora.

Szczególnie problematyczna jest optymalizacja tytułu i błędy, choć o dziwo nieidealnie sprawdza się również sama konstrukcja gry. Niektóre recenzje na Steam sugerują, że Above and Beyond ma konstrukcję przypominającą gry mobilne. Twórcy dozują grywalne segmenty w maksymalnie kilkunastominutowych porcjach, co mocno wybija z klimatu zabawy.

Twórcy strzelanki wzięli się jednak za poprawę swojej nowej produkcji. Na forum Reddit pojawił się wpis od jednego z deweloperów, który zapowiada nadchodzące łatki.

Przekopywaliśmy się przez wszystkie zgłoszenia i pracowaliśmy nad tym, co będzie dalej. Dziękujemy każdemu, kto zapostował cokolwiek konstruktywnego. -komentuje Oculus Mdoran, Reddit

Pełną listę nadchodzących do gry poprawek znajdziecie w tym miejscu. Twórcy potwierdzili, że pracują już nad kolejną łatką, która powinna naprawić część problemów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.